ليبيا تعتقل مشتبهاً بالهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي

ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الليبية ألقت القبض على رجل يعتقد المحققون أنه قد يكون شاهداً مهماً أو مشتبهاً به في الهجمات على منشآت أمريكية في مدينة بنغازي الليبية في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب تقرير، الجمعة.

وأضافت المصادر أن الرجل، وهو مواطن ليبي يدعى فرج الشلبي، فر إلى باكستان بعد الهجمات وعاد مؤخرا إلى ليبيا. ومن بين المصادر المذكورة، أشخاص في الولايات المتحدة وليبيا قريبون من التحقيقات الجارية. فيما كشف مصدر أمني ليبي أن الرجل من شرق ليبيا.

وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية على علم باحتجاز الشلبي، وإن هناك مؤشرات إلى أن محققين أمريكيين ربما تمكنوا من توجيه أسئلة إليه. ولم يتضح ما إذا كانوا قد وجهوا الأسئلة له مباشرة أم عبر السلطات الليبية.

ولم يتضح على وجه التحديد الدور الذي قام به الرجل في الهجمات التي شُنت في 11سبتمبر/أيلول 2012.

وذكرت مصادر أمريكية في واشنطن أنها لا تعتقد أنه كان مدبرا رئيسيا أو قام بدور قيادي في الهجمات على المقر المؤقت للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، الذي لم يكن يتمتع بحماية جيدة، وعلى مجمع أكثر تحصيناً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالقرب منه.

وقُتل في الهجوم السفير الأمريكي، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين.