رئيس الاستخبارات الليبية في القاهرة لاستلام قذاف الدم

وصل رئيس جهاز المخابرات الليبية، سالم الحاسي، والوفد المرافق له، أمس الأربعاء إلى مصر لبحث ملف عناصر نظام القذافي السابق، والذي تم القبض على بعضهم أمس الثلاثاء.



وذكرت مصادر ليبية مطلعة قولها إن الوفد الليبي ضم عددا من الخبراء والدبلوماسيين رفيعي المستوى، حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين لبحث ملف عناصر النظام السابق والذين تم القبض على بعضهم ومنهم أحمد قذاف الدم، والسفير الليبي السابق علي محمود ماريا.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية ستواصل البحث والتحري وملاحقة باقي القائمة التي قدمتها السلطات الليبية لمصر وتتضمن 23 شخصا إضافيا طبقا لاتفاق تم عقده بين السلطات المصرية والليبية مؤخرا.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان قد أكد أنه تم القبض على مجموعة من عناصر النظام السابق منهم أحمد قذاف الدم، وعلي محمود ماريا، وعدد آخر ممن أجرموا في حق الشعب الليبي، وأنهم الآن رهن الاعتقال بمصر.

وأضاف أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيكون وفقاً لمقتضيات العدالة ومعايير الاعتقال الدولية، ولن يمس كرامة الإنسان، ولن ينال من قدسية النفس الإنسانية، وأنهم سيعاملون معاملة حسنة كمتهمين، ويوفر لهم حق الدفاع وكافة مقتضيات التعامل في السجون العادية.

