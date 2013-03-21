سفير الجزائر بليبيا: أسرة القذافي غادرت الأراضي الجزائرية

أعلن سفير الجزائر في ليبيا، عبدالحميد بوزاهر، الخميس، أن عائلة الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي التي لجأت الى الجزائر في آب/أغسطس 2011، غادرت "منذ وقت طويل الجزائر ولا يوجد أي فرد منهم على أراضيها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية.

ولم يكشف السفير عن الوجهة التي قصدها أفراد أسرة القذافي.

وكانت صفية، زوجة معمر القذافي، وثلاثة من أبنائه (عائشة وهانيبال ومحمد) لجأوا في أغسطس 2011 الى الجزائر بعد سقوط طرابلس في أيدي الثوار.

وكانت سرت اشاعات عديدة بشان مغادرة اسرة القذافي الجزائر دون تاكيد هذه الاشاعات بشكل رسمي.