زيدان.. هل يخرج ليبيا من الدوامة ..

هكذا خلق الله البشر.. ناس توقد شمعة.. وناس تكتفي بأن تلعن الظلام..

ناس خلقوا للبناء والعمل.. وناس خلقوا للهدم..

وآخرون لا يعملون ولا يدعون احدا يعمل..

بعض الناس يلقي بنفسه في معركة بناء الدولة.. ويواجه المصاعب.. ويتحمل الضغوط .. ويقضي الوقت ليل نهار باحثا عن حلول للمشاكل.. ولا تزيده العقبات إلا مزيدا من الاصرار والاقدام لأجل أن تخرج ليبيا من دوامة الفوضى والطريق المسدود..

يضحي بصحته ووقته من اجل خدمة ليبيا وأهلها.. ومن هؤلاء رئيس الحكومة الليبية، السيد علي زيدان الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتسلم دفة الامور في احلك الاوقات واصعبها..

فيما الاخرون يتفرجون .. ويوجهون النقد لكل عمل.. ويشككون في كل انسان.. ويثيرون المشاكل في كل مناسبة.. وبعد ذلك يعتبرون انفسهم ابطالا..

يعتبرون أنفسهم أكثر اخلاصا للوطن من الذين يبذلون الجهد والعرق دفاعا عن مصلحة البلاد التي تحتاج لكل مخلص، ولكل قادر على عمل أي شئ مفيد ومثمر..

لن تعود ليبيا إلى الوراء ولن يسمح شعبها أن تُسلب حريته من أي كائن كان.

اما هؤلاء الذين يدعون أنهم هم وحدهم الثوار، ويجدون مصلحتهم في تعطيل الدولة وإستمرار الفوضى وإستغلال الوضع للارتزاق على حساب الشعب الليبي.

نقول لهم .. الثوار الحقيقيون بادروا بتسليم اسلحتهم وعادوا الى مواقهم ليخدموا ليبيا ويسعون للرقي بها لتصل إلى أعلى مراتب المجد والتقدم والإزدهار.

*نقلا عن صحيفة "الوطن" الليبية.