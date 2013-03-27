محاكمة أحمد قذاف الدم ستكون في ليبيا

صرح سفير ليبيا في القاهرة، محمد فايز جبريل، بأن محاكمة أحمد قذاف الدم، نجل عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ستتم داخل الأراضي الليبية، بحسب ما ذكرت صحيفة "التحرير".

وأضاف جبريل خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأصل في العدالة أن المجرم يحاسب على أفعاله في نفس المكان الذي ارتكب فيه جرائمه.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر ليبية مطلعة أن الوفد الليبي ضم عدداً من الخبراء والدبلوماسيين رفيعي المستوى للقاء المسؤولين بمصر، لبحث ملف عناصر النظام السابق والذين تم القبض على بعضهم، ومنهم أحمد قذاف الدم، والسفير الليبي السابق علي محمود ماريا.

كما فتحت السلطات المصرية تحريات لملاحقة باقي القائمة التي قدمتها السلطات الليبية لمصر، وتتضمن 23 شخصاً إضافياً، طبقاً لاتفاق تم عقده بين السلطات المصرية والليبية في المدة الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، قد أكد أنه تم القبض على مجموعة من عناصر النظام السابق، منهم أحمد قذاف الدم، وعلي محمود ماريا، وعدد آخر ممن أجرموا في حق الشعب الليبي، وأنهم الآن رهن الاعتقال بمصر.