مصرع عسكريين في هجوم على قاعدة "تمنهنت" الجوية الليبية

المصدر: طرابلس - أ ش أ

لقي اثنان من الطيارين الليبيين مصرعهما السبت عقب تعرض قاعدة "تمنهنت" الجوية الليبية بمنطقة سبها بالجنوب لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، مستهدفة الطيارين المكلفين بحماية الحدود الليبية ضد عمليات التهريب بالمنطقة.

وقال بيان وزارة الدفاع الليبية - الذي صدر مساء السبت - إن الهجوم أدى إلى مصرع عقيد طيار هو موسى العوامي أحد معاوني الحاكم العسكري في الجنوب والجندي سامي البرعصي وتسبب كذلك في جرح جنديين آخرين أحدهما حالته خطيرة.

من جانبها أعربت وزارة الدفاع الليبية عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية، وتعهدت بملاحقة الجناة والقصاص منهم واتخاذ الإجراءات المكثفة لحماية الموقع والتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة.

وفى سياق آخر تعرض مبنى المحكمة الابتدائية بمنطقة الساحل الشرقي بمدينة درنة بالشرق الليبي لاعتداءات من خلال عبوة ناسفة من قبل عناصر مجهولة.