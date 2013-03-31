وزير العدل الليبي يحذر من محاولة مسلحين اقتحام وزارته

حذر وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، من مغبة محاولة اقتحام مقر وزارة العدل، ودعا العناصر المسلحة إلى العودة لجادة الصواب والالتزام بنهج ثورة 17 فبراير.

وذكرت تقارير ليبية أن مجموعة مسلحة حاولت، ظهر الأحد، اقتحام وزارة العدل، موضحة أن المحاولة تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها وزير العدل، وقال فيها إن الحكومة لن تصرف مرتبات إلا للعاملين في أجهزة الدولة الرسمية، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وهدد المرغني أيضا بأن الحكومة الليبية ستهاجم أماكن تجمع كتائب الثوار بهدف حلها في النهاية.

وأخفقت الحكومة الليبية في إيجاد وسائل لدمج كتائب الثوار في أجهزة الأمن أو نزع أسلحتهان وذلك منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي ومقتله.