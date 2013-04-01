خطف أحد مستشاري رئيس الوزراء الليبي قرب طرابلس

أفاد مصدر في مكتب رئيس الحكومة الليبية أن مجهولين "خطفوا" أحد مستشاري رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في ضواحي طرابلس.

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن "مستشار ومدير مكتب رئيس الحكومة خطف مساء الأحد عندما كان في طريقه إلى طرابلس وعثر على سيارته في تاجوراء (ضاحية طرابلس)".

وأوضح المصدر أن محمد علي القطوس القادم من مصراته (214 كلم شرق طرابلس) "قد خطف على الأرجح عند حاجز مزيف" مشيراً إلى أن تحقيق جار من أجل العثور عليه.

وأعلن رئيس الوزراء علي زيدان الأحد أن حكومته تعمل "في ظروف شديدة الصعوبة"، مشيراً إلى "تهديدات بالموت" تلقاها أعضاء حكومته.

وفي أجواء ازداد فيها انعدام الأمن وعدت السلطات الليبية الجديدة بالصرامة ضد الميليشيات التي تعيث فساداً في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

وازداد التوتر منذ بضعة أسابيع بين الحكومة والميليشيات المسلحة في طرابلس بعد بداية حملة تهدف إلى إخراج المجموعات المسلحة من أكثر من 500 موقع من الممتلكات العامة والخاصة تحتلها في طرابلس.

وهاجمت مجموعة مسلحة تسيطر على سجن في طرابلس وزارة العدل الأحد.

وقال وزير العدل صالح المرغني إن الهجوم حصل بعد مطالبة المجموعة بتسليم السجن إلى السلطات المعنية.



