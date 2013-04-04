تأجيل محاكمة البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء للقذافي

قررت المحكمة الخاصة بمحاكمة رموز النظام الليبي السابق تأجيلَ محاكمة آخر رئيس وزراء في عهد القذافي, البغدادي المحمودي, للمرة الثانية وبطلب من هيئة الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس أجلت محاكمة المحمودي ومسؤولين سابقين إلى الثامن من مايو/أيار المقبل بناء على طلب الدفاع.

والبغدادي المحمودي هو ثاني أبرز قيادي في النظام الليبي السابق وهو قيد المحاكمة بتهم الفساد المالي والتحريض على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة السابع عشر من فبراير/شباط التي أطاحت بالعقيد القذافي.