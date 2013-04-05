مسلحون يقتحمون مركزاً للأمن الوطني بطرابلس ويحررون سجناء

هاجم مسلحون مجهولون مركزًا للأمن الوطنى بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس الخميس، وقاموا بتهريب جميع السجناء.

وقالت مصادر أمنية ليبية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الحادث وقع عندما قام نحو عشرة أشخاص مدججين بالأسلحة الخفيفة بالهجوم على المركز بحى أبو سليم، وقامت المجموعة بتحرير الموقوفين داخل المركز.

هذا ويعد الملف الأمني الليبي، من أولويات حكومة رئيس الوزراء علي زيدان، حيث خص جزءا كبيرا من سياساته لترتيب الوضع الأمني الداخلي، لاسيما بعد وقوع اشتباكات من حين لآخر بين بعض الفصائل في مناطق متفرقة من البلاد.

واقتحم مقر المؤتمر الوطني العام "البرلمان" في وقت سابق من قبل بعض المحتجين ومصابي الثورة، فضلاً عن اختطاف دبلومسي ليبي على يد مجهولين منذ نحو يومين.