ليبيا.. تمشيط أحياء طرابلس لتصفية الكتائب غير الشرعية

أعلنت القوة الأمنية الليبية المشتركة والمشكّلة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ووزارة الداخلية أنها سوف تستمر في تنفيذ المهام المكلفة بها بتمشيط وإخلاء وتطهير كل المواقع والمقار المستغلة من قبل المجموعات المسلحة الليبية الخارجة عن القانون والموجودة بشكل غير شرعي في تلك الأماكن وإعادتها إلى أصحابها بعدد من الأحياء بالعاصمة طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية مجدي العرفي - في تصريح صحافي له مساء السبت - إن القوة الأمنية حاليا بصدد تمشيط وتطهير منطقتي حي الأندلس والسياحية بطرابلس .

وطالب المتحدث المواطنين الذين لهم أملاك مستغلة من قبل هذه المجموعات الخارجة عن القانون ويحملون مستندات تفيد بملكية هذه العقارات بضرورة الاتصال بالقوة الأمنية المشتركة من خلال أرقام الهواتف التي كانت القوة المشتركة قد أعلنت عنها في السابق.