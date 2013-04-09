ليبيا تنوي استئناف حكم قضائي مصري برفض تسليم قذاف الدم

قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إن حكومة بلاده والحكومة المصرية قررتا استئناف قرار المحكمة الإدارية المصرية التي رفضت تسليم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية - المصرية السابق وابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المتهم بجملة من قضايا الفساد في ليبيا.

وكانت المحكمة الإدارية المصرية قضت بأن قذاف الدم الذي تم توقيفه في 19 من شهر مارس الماضي في القاهرة، يجب أن يحاكم في مصر حيث يخضع لتحقيق بشأن جرائم ارتكبت هناك، بينما تسلمت السلطات الليبية من مصر مسؤولين سابقين آخرين في نظام معمر القذافي متهمين بالفساد.

وأضاف زيدان: "هناك تفهم تام من الحكومة المصرية المقتنعة بقانونية التسليم"، مؤكداً أن أحمد قذاف الدم "سيأتي إلى هنا ويخضع لمحاكمة عادلة، ولن يخضع إلا لحكم القضاء".