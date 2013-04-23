إقالة رئيس الأركان الليبي يوسف المنقوش من قبل لجنة الدفاع

قررت لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام إقالة رئيس الأركان اللواء الركن يوسف المنقوش، وتم التصويت على القرار مرتين، والمصادقة على القرار سوف تتم يوم الثلاثاء المقبل من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام.

وقال جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر خلال تصريحات لقنوات محلية ليبية، إنه توجد مؤامرة على ليبيا وهناك من يريدونها بدون جيش ونحن في لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني قررنا إقالة يوسف المنقوش.. مضيفاً أنه سوف يتم اختيار رئيس أركان جديد في ليبيا وفق معايير المطلوبة وبعد استشارة ضباط الجيش الوطني الليبي.

وأضاف السائح أن أعضاء المؤتمر الوطني العام متفقون على تغيير جميع المناصب السيادية وبعد ثورة 17 فبراير/شباط الليبية فإنه "واهم" من يعتقد أنه سوف يبقى في منصبه طوال الوقت، لهذا تم إقالة المنقوش الذى لم يقدم شيئاً منذ تحرير ليبيا.

وكانت مجموعة من العسكريين السابقين والحاليين يوم الجمعة الماضي بدأت في تأسيس "تجمع ضباط الجيش الليبي الأحرار" والذي وجه دعواته لحل أركان الجيش وتنظيم مؤتمر خاص بهم.

وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اليوم الجمعة أنه سوف يقوم تجمع الضباط بتنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة الأربعين بين مدينتي البريقة وأجدابيا للمطالبة بإلغاء رئاسة الأركان الليبية وتعيين هيئة مستقلة تدير المؤسسة العسكرية في ليبيا، ويتبع الوقفة الاحتجاجية افتتاح مؤتمر إنقاذ الجيش الليبي تحت شعار معا من أجل بناء المؤسسة العسكرية بحضور قادة من الجيش وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني وممثلين عن المؤسسات المجتمعية والعسكرية في ليبيا، بهدف إعادة بناء الجيش الليبي وتعيين هيئة أركان مكونة من مجموعة من الضباط الوطنيين المشهود لهم بكفاءتهم وقدرتهم على تنظيم الجيش.

ونفت رئاسة الأركان الليبية علمها بمؤتمر "إنقاذ الجيش الليبى".. مؤكدة أنه لا توجد لدى رئاسة الأركان معلومات عن تنظيم هذا المؤتمر، وأنها لم تتسلم أي شيء بشأن تلك الوقفة الاحتجاجية.

وكانت عناصر من وحدات الجيش الليبي فى شهر يناير/كانون الثاني الماضي قد طالبت بإقالة رئيس أركان الجيش اللواء يوسف المنقوش، حيث قامت تلك الوحدات من الجيش بالاحتجاج أمام مقر المؤتمر الوطني مطالبين بضرورة إقالة اللواء المنقوش لأسباب وصفوها بأنها تأخير في تفعيل الجيش الليبي، الأمر الذي يعوق استقرار البلاد.

هذا.. وقد أكد المحتجون أن توجههم إلى المؤتمر الوطني كان بهدف "أن يتدخل المؤتمر والحكومة لإقرار تفعيل الجيش الليبي بالصورة المناسبة وتوفير كافة الإمكانيات لذلك.

وتم تعيين اللواء الركن يوسف المنقوش برئاسة الأركان الليبية في 3 يناير من العام الماضي بقرار من المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي السابق .