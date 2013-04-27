إنذار كاذب بوجود قنبلة خلال مهرجان سينمائي في العاصمة الليبية

علق مهرجان سينمائي، وتم إخلاء صالة العرض بعد إنذار بوجود قنبلة في طرابلس أمس الجمعة، كما ذكر لوكالة فرانس برس مصدر في الاتحاد الأوروبي الذي ينظم المهرجان.

وقال هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "تلقينا إنذارا بوجود قنبلة، وطبقنا المعايير الأمنية وتم إخلاء المكان".

وأضاف هذا المصدر أن موظفي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين الغربيين الحاضرين غادروا الصالة.

وينظم الاتحاد الأوروبي المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي ومنظمة غير حكومية ليبية.

وتعرض أفلام هذا اللقاء الثقافي الذي بدأ الخميس، في صالة عرض بفندق راديسون بلو في طرابلس. ويفترض أن يستمر هذا المهرجان حتى اليوم السبت.

وذكر الموقع الإخباري "ليبيا هيرالد" ،أن حوالى 300 شخص، معظمهم من الليبيين كانوا في الصالة عندما غادرها بسرعة نحو عشرين دبلوماسيا أوروبيا أبلغوا بالإنذار من قبل أجهزتهم الأمنية.