مسلحون يحاصرون مبنى الخارجية الليبية في طرابلس

حاصرت ميليشيات مسلّحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، الأحد 28 أبريل/نيسان، مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، ومنعت وصول موظفي الوزارة للمبنى أو اقترابهم منه، وفق ما أعلن مصدر رفيع بالوزارة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن "مطلب تلك الميليشيات هو ما قالوا إنه تطهير الوزارة من أعوان النظام السابق، واستبعاد السفراء الذين عملوا فترة حكم معمر القذافي".

وأضاف أن "هذا الأمر مُسيء للغاية، وليس بتلك الطرق تكون المطالب، وإن كانت مشروعة، عليهم تحديد المعنيّ والمطالبة باستبعاده، وليس تعطيل عمل أهم الوزارات بأكمله".

وأقرّ المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، مؤخراً تحصيناً دستورياً لقانون العزل السياسي، الذي من المنتظر أن يصوِّت عليه النواب خلال الأيام المقبلة.

وشهدت وزارتا العدل والداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة اقتحامات مماثلة من قبل مسلحين خلال الأسبوعين الماضيين، غير أن مطالب مقتحمي هاتين الوزارتين لم تكن للمطالب نفسها.