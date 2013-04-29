ليبيا تنفي ضلوعها في أي محاولة لزعزعة استقرار تشاد

جدد، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، "علي زيدان" التزام بلاده بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى معتبرا أن سياسة التدخل في شؤون الآخرين انتهت مع انهيار النظام السابق.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، قال زيدان في مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس الأحد بطرابلس حول اتهامات الرئيس التشادي لليبيا بتدريب وإيواء معارضين لزعزعة الاستقرار في بلاده، "لقد تم استدعاء القائم بالأعمال التشادي، وأكدنا له أن ليبيا لم ولن تخطط للاعتداء على بلاده كما اتصلنا بالرئيس إدريس ديبي وأكدنا له هذا الأمر".

وأضاف زيدان أن ليبيا لم تعد دولة تصدر القلاقل للدول الأخرى، وستواجه بكل قوة أي مجموعة خارجة عن القانون، تمارس من داخل ليبيا أي أعمال عدائية ضد دولة مجاورة بهدف زعزعة استقرارها، مشيرًا إلى أن وفدا ليبيا سيتوجه إلى "إنجامينا" لتوضيح موقف بلاده في هذا الشأن.