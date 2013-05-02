انفجار يدمر مركز شرطة في بنغازي شرق ليبيا

استهدف اعتداء بالمتفجرات مركز شرطة في بنغازي شرق ليبيا الخميس، دون أن يتسبب في سقوط ضحايا، بحسب ما أفاد مصدر أمني، موضحاً أن المبنى سبق وتعرض إلى اعتداء مؤخرًا.

وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إن "عبوة متفجرة ألقيت على مركز شرطة البركة في بنغازي، ودمرت ما تبقي من المبنى الذي استهدفه اعتداء سابق السبت". وتسبب الانفجار السبت في تصدع قسم كبير من المركز دون سقوط ضحايا.

يذكر أن بنغازي مهد الثورة المناهضة لمعمر القذافي في 2011، شهدت عدة اعتداءات واغتيالات خلال الأشهر الأخيرة. وغالباً ما تنسب الاعتداءات في بنغازي إلى إسلاميين متطرفين على غرار هجوم 11 أيلول/سبتمبر الماضي على قنصلية الولايات المتحدة الذي قتل خلاله 4 أميركيون منهم السفير الأميركي كريس ستيفينس.

وبعد أن كانت حتى الآن بعيدة نسبياً عن أعمال العنف، تشهد العاصمة طرابلس تحركات ميليشيات تطوّق منذ الأحد وزارة الخارجية. وامتدت الثلاثاء إلى وزارة العدل للمطالبة بطرد المتعاملين السابقين مع نظام القذافي. كما احتلت مجموعات مسلحة أيضا وزارة المالية لفترة قصيرة الاثنين، بينما اقتحم ضباط من الشرطة مرتين الأحد والاثنين وزارة الداخلية مطالبين بزيادة رواتبهم وبترقيات.

ويدور نقاش في المؤتمر الوطني العام (أعلى هيئة سياسية في ليبيا) حول قانون الإقصاء السياسي لأنصار القذافي سابقاً، لكنه يثير خلافاً شديداً في الطبقة السياسية لأنه قد يستبعد العديد من كبار مسؤولي البلاد، بعضهم ممن شارك أيضاً في الثورة.