تأجيل محاكمة سيف الإسلام القذافي في أولى قضاياه

كان لمراسل "العربية" في الزنتان الليبية، محمود الفرجاني دردشة قصيرة مع سيف الإسلام القذافي، قبل تأجيل محاكمته اليوم، حيث سأله عن صحته فأجاب أنه بخير.

وحين سأله لماذا لا تعين محاميا ليدافع عنك، رد بهدوء: محامي هو الله.

ولم يبدُ على نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، أن معنوياته مرتفعة، بل إن الصور القليلة التي ظهرت له وهو في قفص الاتهام توحي بالتعب والإرهاق والخوف من المجهول.

وكشف الفرجاني أن هيئة المحكمة أرجأت محاكمة سيف الإسلام لوجود مستجدات طرأت على القضية التي يحاكم فيها، بعد التحقيقات التي أجريت مع كل من رئيس استخبارات القذافي عبدالله السنوسي ورئيس حكومته البغدادي المحمودي، والتي عززت أفضلية تأجيل القضية من قبل هيئة المحكمة.

كما كشف المراسل أن عمة سيف الإسلام، وتدعى "عتيقة القذافي" أوكلت له محامية تدعى "مبروكة جمعة" للدفاع عنه، وجاءت تلك الخطوة بعيد انتداب المحكمة محامياً من المحاماة الشعبية للدفاع عن نجل القذافي.

ولفت الفرجاني إلى أن سيف الإسلام يحاكم في قضية واحدة فقط حتى الآن، وهي القضية المتعلقة بالمحامية الأسترالية ميلاندا التي انتدبتها هيئة الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية للترافع عنه، حيث أشيع أنها أهدته قلما مزودا بكاميرا سرية، فضلا عن مساعدته للتوقيع على بعض المستندات وتبادلها معه، أثناء زيارتها له، مشيراً إلى أن السبب الذي يكمن وراء محاكمة سيف في الزنتان، راجع إلى أن المحامية الأسترالية قامت بزيارته في ذات المدينة.

وبخصوص قضايا قتل الثوار والاغتصاب والتهجير وكتائب القذافي، لفت مراسل "العربية" إلى أنه لم يحاكم عليها حتى الآن، لحين انتهاء التحقيقات مع السنوسي الذي لم يمثل أمام المحكمة حتى الوقت الراهن.

رفض انتقادات طريقة المحاكمة

ويذكر أنه قد تم تأجيل محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى 19 من سبتمبر المقبل، هذا ورفض محمد علي عبد الله عضو المؤتمر الوطني الليبي انتقادات محامي سيف الإسلام القذافي لإجراءات المحاكمة.

وكان من المفترض أن يمثل سيف الإسلام القذافي، الخميس 2 مايو/أيار، أمام محكمة جنايات مدينة الزنتان الليبية، وذلك في قضية المخالفة القانونية التي ارتكبتها المحامية الأسترالية مليندا تايلور، التي عينتها المحكمة الجنائية الدولية، عند زيارتها له، ومحاولتها تبادل وثائق معه.

وانتقد جون جونز، محامي سيف الإسلام القذافي، في تصريحات لـ"العربية"، محاكمة موكله في ليبيا، مشيراً إلى أنها تفتقر إلى العدالة لكونه محروما حتى من مقابلة فريق دفاعه.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، قولَه إن جلسة المحاكمة ليست لها علاقة بالقضايا الرئيسية المتعلقة بجرائم الحرب، التي يُتهم سيف الإسلام بارتكابها.

وكان سيف الإسلام قد مثل أمام نفس المحكمة في أولى جلسات المحاكمة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة، ومحاولته التنسيق مع وفد من المحكمة الجنائية للهروب.

يشار إلى أن وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي قام بزيارة سيف الإسلام في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، أوقف خلال تلك الفترة في مدينة الزنتان على إثر اكتشاف قيام محامية سيف الإسلام الأسترالية بتسليمه وثائق اعتبرت ماسة بالأمن القومي الليبي.