اعتداء على ناشط حقوقي ليبي بسبب تصريحاته على "العربية"

أفاد مراسل "العربية" في طرابلس أن الناشط الحقوقي، عبدالسلام المسماري، تعرض لاعتداء من قبل مجهولين على خلفية تصريحات له عبر قناة "العربية" انتقد فيها المجموعات المسلحة التي تحاصر الوزارات الليبية، والتي وصفها بالجماعات المنقلبة على الشرعية في البلاد.

وتحدث المسماري لبرنامج "بانوراما"، أمس الأربعاء، حيث وصف تنسيقة العزل السياسي بأنها جسم لا شرعية له ولا يمثل الشعب الليبي، إنما هو ظاهرة جديدة على الأساليب السياسية والعمل السياسي.

وأضاف أن المتابعين يعتبرون تنسيقة العمل السياسي ذراعاً بلطجية وغوغائية تتبع بعض الأحزاب السياسية التي عجزت داخل المؤتمر الوطني العام عن الوصول إلى تحقيق مصالحها عبر الوسائل الديمقراطية، لذلك لجأت إلى عملية الضغط بالوسائل الخارجة عن القانون.

من جانب آخر، نظمت مؤسسات المجتمع المدني في مدينتي طرابلس والزاوية، مسيرة سلمية للتعبير عن الرفض الشعبي لما تقوم به بعض المليشيات المسلحة من محاصرة بعض المقار السيادية في ليبيا.

وحمل المتظاهرون لافتات، ورددوا شعارات تنادي بدولة القانون، وتندد بحالة عدم الاستقرار الأمني التي تعيشها البلاد، بعد أيام من الحصار الذي تفرضه مجموعات مسلحة على عدد من الوزارات والمقرات السيادية في طرابلس.



