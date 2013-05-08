مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول ليبيا و"الجنائية الدولية"

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 8 مايو/أيار، جلسة مفتوحة حول ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية.

ويلقي المدعي العام للمحكمة الدولية، فاتو بنسودا، في نيويورك تقريراً على أعضاء المجلس يتناول عمل المحكمة في ليبيا وسيتحاور خلاله مع أعضاء المجلس.

وسيتناول بنسودا كيفية الحصول على مزيدٍ من الدعم من مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية ومكتبها.

ومن المرجح أن تتحدث بنسودا عن العلاقة المتوترة حالياً بين ليبيا والمحكمة الجنائية بسبب مطالبة المحكمة ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل معمّر القذافي وعبدالله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، منتقدة ضعف النظام القضائي في ليبيا.