تظاهرات في مدن ليبية احتجاجا على قانون العزل السياسي

أفادت مصادر "العربية" أن تظاهرات انطلقت في مدن، طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضا، الليبية، للتنديد بقانون العزل السياسي، الذي أقره البرلمان الأسبوع المنقضي. وقالت المصادر ذاتها إن مجموعات من المتظاهرين تتجه لمبنى وزارة الخارجية الليبية لفك حصار المسلحين عنها.

وقبل ذلك، قالت السفارة البريطانية على موقعها على الانترنت إنها ستسحب مؤقتا بعض موظفيها من ليبيا نظرا لحالة الغموض السياسي وخطر وقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة.



وقال البيان "نظرا للآثار الأمنية التي ينطوي عليها الغموض السياسي القائم فإن السفارة البريطانية ستسحب مؤقتا عددا صغيرا من موظفيها." وأضاف أن السفارة ستواصل عملها كالمعتاد. وصرح مصدر أمني بريطاني لرويترز إن القرار لن يمس إلا الموظفين غير الأساسيين.

وفي وقت سابق، انفجرت قنبلة خارج مركز للشرطة في مدينة بنغازي الليبية، الجمعة، نحو الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مما ألحق أضراراً بالمبنى، وأدى إلى تحطم نوافذ مدرسة في الجهة المقابلة دون أن يسفر، عن سقوط ضحايا أو مصابين، حسب ما صرح مسؤول بالشرطة.

وتعرضت مراكز شرطة لتفجيرات ثلاث مرات على الأقل في الشهر الماضي في مدينة بنغازي شرق البلاد، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية.