ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لحماية بنغازي من الهجمات

كلفت رئاسة أركان الدفاع الجوي الليبي اليوم الثلاثاء إحدى الكتائب التابعة لها بالمشاركة في تأمين وحماية مدينة بنغازي، بحسب بيان صادر عن رئاسة أركان الدفاع الجوي.

وعقد اجتماع اليوم بمديرية الأمن الوطني بطرابلس للتنسيق التام بين جميع الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود لتأمين العاصمة وحمايتها من أي اختراقات أمنية أو هجمات.

وكانت أوامر سابقة قد صدرت للجيش الليبي بالانتشار في شوارع مدينة بنغازي والميادين الرئيسية لتأمين المدينة.

من جانب آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها وبشدة التفجير الإجرامي الذي وقع مساء أمس الاثنين قرب مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، والذى راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى ومنهم أطفال، مؤكدة استمرار عمل البعثة في ليبيا.

وذكرت البعثة الدولية - في بيان لها أذيع اليوم الثلاثاء أنها تتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا، معربة عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.

ودعت البعثة كافة الليبيين في هذا الوقت العصيب إلى التضامن لمواجهة محاولات التخريب والإرهاب والعبث باستقرار ليبيا، مشددة على ضرورة دعم سلطة الدولة الشرعية وتمكينها من تحمل مسؤوليتها في تحقيق الأمن وأمان المواطنين في كافة أرجاء ليبيا.

وأكد بيان البعثة أنها سوف تستمر كبعثة للأمم المتحدة في مساندة جهود ليبيا حكومة وشعبا من أجل نجاح عملية التحول الديمقراطي وبناء المستقبل الذي يصبو إليه الليبيون والذي من أجله بذلوا التضحيات خلال ثورة 17 فبراير.