أنباء عن التخطيط لعمليات عسكرية أميركية داخل ليبيا

كشفت شبكة CNN الأميركية أن قادة الجيش الأميركي يبحثون خيارات عدة تهدف إلى اعتقال المتورطين بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي أو القضاء عليهم، بحسب تقرير إخباري السبت 18 مايو/أيار.

ووفقا لمصادر أمنية أميركية، فإن الخطط ستنفذ عبر مجموعة متنوعة من الإجراءات، من بينها نقل قوات أميركية برية إلى داخل ليبيا لتنفيذ العملية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الجيش الأميركي لديه قائمة بالأهداف المحتملة داخل بنغازي أو في جوارها، إلى جانب قائمة بالأشخاص الذين تشتبه واشنطن بتورطهم في الهجوم أو ترغب في القبض عليهم، حيث أفيد عن وجود قوات خاصة أميركية في مناطق بشمال إفريقيا بهدف جمع المعلومات تحضيرا لتنفيذ الهجوم في حال صدور أوامر بذلك.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "اف بي آي" في مطلع مايو/أيار صور 3 مسلحين قال إنها التقطت لهم خلال الاعتداء الذي استهدف القنصلية في 11 أيلول/سبتمبر 2012. وظهر الأشخاص في الصور المنشورة وهم يحملون بنادق رشاشة.

وأضاف البيان أن "إف بي آي" يطلب من الليبيين، ومن الناس في كل أنحاء العالم، معلومات إضافية متعلقة بالاعتداء". وتابع "نحن نبحث عن معلومات استخبارية حول ثلاثة أفراد كانوا موجودين على أرض البعثة الأميركية عندما وقع الاعتداء. هؤلاء الأفراد يمكن أن يدلوا بمعلومات تساعد التحقيق".

يذكر أن مسلحين متطرفين هاجموا في 11 أيلول/سبتمبر المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي شرق ليبيا، في اعتداء قتل فيه السفير "كريستوفر ستيفنز" و3 أميركيين آخرين.