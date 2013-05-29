خطف زعيم ميليشيا يُغلق مطاراً في ليبيا والداخلية تتنصل

أقدم مسلحون على قطع الطريق المؤدية إلى مطار سبها في جنوب ليبيا، ما أدى إلى إغلاقه احتجاجا على خطف زعيم ميليشيا جنوبي في طرابلس، بحسب ما أعلن مصدر محلي. وقال آدم دازي عضو المجلس المحلي في سبها، إن "عناصر كتيبة في الجنوب الليبي أغلقوا الطريق المؤدي إلى مطار مدينة سبها، الذي يبعد 800 كلم جنوب طرابلس، مطالبين الحكومة بالقيام بعمل ما من أجل إطلاق قائدهم اللاشي المهدي، الذي خطف الاثنين في طرابلس".

وينتمي المهدي إلى قبيلة التبو، وهو قائد ميليشيا من ثوار سابقين ضد نظام معمر القذافي. وقد فقد مساء الاثنين من الفندق الذي كان ينزل فيه في طرابلس. واتهمت قبيلته الحكومة بأنها وراء عملية الخطف. يشار إلى أن قبيلة التبو وأفرادها من أصحاب البشرة السوداء، يعيشون بين ليبيا وشمال تشاد والنيجر، وكانوا ضالعين في شباط/فبراير الماضي في مواجهات دامية مع قبائل محلية في شمال البلاد، خصوصا في الكفرة وسبها.

في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية في بيانلها أنها "ليست لها أي علاقة باختفاء اللاشي المهدي" منددة "بعمليات الخطف والاعتقال خارج القانون".

هجوم على دورية للجيش الليبي في بنغازي

من جهة أخرى، قتل جندي ليبي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة برصاص مسلحين مجهولين في مدينة بنغازي شمال ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني أن مسلحين فتحوا النار على دورية من كتيبة الخندق ثم لاذوا بالفرار، مخلفين وراءهم قتيلا وثلاثة جرحى في حال خطرة.

