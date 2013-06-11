العثور على قنبلة في سيارة للسفارة الإيطالية بليبيا

عثر أمن السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء على عبوة ناسفة ملصقة تحت إحدى سياراتها قامت أجهزة الأمن الليبية لاحقا بتفجيرها بعيدا عن مبنى السفارة، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيطالية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن سائق السيارة اكتشف العبوة الناسفة حين أوقف السيارة بعد أن سمع أصواتا غريبة، وكان مسؤولان اثنان بالسفارة الإيطالية في السيارة.

ووقعت عدة تفجيرات في الاشهر الأخيرة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا حيث قتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين يوم 11سبتمبر/ أيلول 2012 لكن العاصمة طرابلس أكثر أمانا.

وقالت وزارة الخارجية إنه سيتم تعزيز إجراءات الأمن لحماية المسؤولين الإيطاليين في ليبيا وإنه سيجرى تحقيق في محاولة الهجوم هذه.



