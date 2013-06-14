انفجار في مقر قناة "ليبيا الحرة" في بنغازي

انفجرت عبوة ناسفة ليل الخميس الجمعة في في مقر قناة "ليبيا الحرة" في مدينة بنغازي شرق ليبيا، ما تسبب في أضراركبيرة بالمبنى.

وتشهد ليبيا حالة من الفلتان في ظل عجز الشرطة والجيش عن ضبط الأمن العام.

والسبت الماضي قُتل وجُرح العشرات في مواجهات بين كتيبة ثوار سابقين ومتظاهرين "مناهضين للميليشيات" في بنغازي، بحسب ما أعلن مصدر طبي في مستشفى الجلاء بالمدينة.

وحاول عشرات المتظاهرين، بعضهم كان مسلحاً، طرد كتيبة "درع ليبيا" من ثكنتها، ما أدى إلى وقوع مواجهات بين المجموعتين.

وقال المتظاهرون إنهم يريدون طرد الميليشيات من مدينتهم، ودعوا القوات النظامية إلى الحلول محلها.

وتتبع كتيبة "درع ليبيا"، التي تتشكل من ثوار سابقين قاتلوا ضد نظام معمر القذافي في 2011، رسمياً وزارة الدفاع الليبية.

والسلطات الليبية، التي تجد صعوبة في تشكيل جيش وشرطة محترفين، تلجأ بانتظام إلى ثوار سابقين لتأمين حدودها أو فصل نزاعات قبلية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمرد سكان في بنغازي على ميليشيات وطردوا بعضهم من المدينة.