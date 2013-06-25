مقتل 6 جنود في هجوم جنوب مدينة سرت الليبية

قُتل ستة جنود ليبيين فجر الثلاثاء في هجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة خشوم الخيل التي تبعد حوالي 120 كلم جنوب سرت، حسب ما كشف عنه ضابط في الجيش الليبي. ولم ترد أنباء عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وأوضح المسؤول العسكري المحلي خالد العكاري أن "آليتين أحرقتا في هذا الهجوم"، مشيراً إلى أن "القطاع أغلق وعمليات البحث مستمرة للعثور على المهاجمين".

وكانت سرت، معقل نظام معمر القذافي، آخر مدينة سقطت بأيدي الثوار في مارس/آذار 2011. ولم تطلها بقوة موجة العنف التي تهز البلاد منذ سقوط النظام السابق، إلا أن سكانها يشكون من الإهمال.

وقال مواطن غاضب في سرت: "لا أحد غير الله يهتم بهذه المدينة. لا جيش ولا أمن. الشرطة نائمة وقائدها يجلس في بنغازي".