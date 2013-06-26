سيارة مفخخة تقتل ضابطاً في الجيش الليبي في بنغازي

قتل ضابط في الجيش الليبي الأربعاء، في انفجار قنبلة وضعت تحت سيارته، في بنغازي شرق ليبيا.

وقال مصدر طبي إن المقدم جمعة المصراتي أصيب بجروح خطيرة في الانفجار ثم توفي في غرفة العمليات في مستشفى الجلاء في بنغازي.

وأفاد شهود أن القتيل كان متوجهاً الى عمله في السيارة العسكرية التي انفجرت فيما قال مصدر أمني إنه تم "تفخيخها".

وشهدت بنغازي، مهد الثورة الليبية في 2011، هجمات عدة وسلسلة اغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين خلال الأشهر الماضية.

وغالبا ما تنسب هذه الهجمات الى الإسلاميين المتطرفين فيما تواجه السلطات صعوبات في تشكيل قوات أمنية قادرة على فرض الأمن، وتستغل الميليشيات المسلحة المؤلفة من ثوار سابقين الوضع لفرض سيطرتها على بعض المؤسسات الحيوية في البلاد.