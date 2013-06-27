إقالة وزير الدفاع الليبي بعد أعمال عنف شهدتها طرابلس

أعلن علي زيدان رئيس الوزراء الليبي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، الخميس إقالة وزير الدفاع بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس وسقط خلالها قتلى.

وقال زيدان إن وزير الدفاع محمد البرغثي كان قد قدم استقالته الشهر الماضي لكنه طلب منه البقاء وبعد ما حدث أمس تقرر تنحيته عن منصبه.

وصرح بأنه سيتم تعيين وزير جديد للدفاع في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه قال وزير الصحة الليبي نورالدين دغمان إن عدد القتلى ارتفع إلى 10 في اشتباكات جرت أمس الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس بين كتيبة متحالفة مع الجيش وقوة أمن تضم ميليشيات شاركت في الإطاحة بمعمر القذافي.

وسمعت انفجارات مدوية وإطلاق نار في طرابلس حتى ساعة متأخرة الليلة الماضية في اليوم الثاني من أعمال العنف في المدينة.

وقال دغمان في التلفزيون الحكومي إن العدد الإجمالي للجرحى هو97 وإن 5 أشخاص قتلوا في الاشتباكات التي دارت أمس.