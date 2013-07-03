مسلحون يهاجمون وزارة الداخلية الليبية ويغلقونها

هاجمت جماعة مسلحة وزارة الداخلية الليبية في العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء وأخلت المبنى من المسؤولين، قبل أن تغادر المكان، حسب ما أعلنته الشرطة.

ولم يتضح على الفور نوايا الجماعة، لكن الحادث يأتي بعد أسبوع على اشتباكات بين ميلشيات في المدينة، قتل فيها 10 أشخاص وأصيب أكثر من 100.

وقال شهود عيان إن عيارات نارية سمعت، عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، في محيط الوزارة، ولكن لم يكن واضحا ما إذا كان الأمر يتعلق بمواجهات أو عيارات نارية عشوائية.

وفي وقت لاحق، طوق رجال مسلحون مقر الوزارة الواقع على طريق المطار، وأقفلوا المدخل الرئيسي بكميات من الرمل، قبل أن يغادروا المكان، حسب ما قال مسؤول أمني متهما ميليشيات الزنتان بأنها وراء الهجوم.

ومن جهة أخرى، انفجرت سيارة مفخخة ليل الثلاثاء-الأربعاء بالقرب من دورية للقوات الخاصة في الجيش الليبي في بنغازي بالشرق الليبي، ما أدى إلى سقوط جريحين في صفوف الجنود، حسب ما أعلن مصدر أمني في هذه المدينة.



