وزير العدل الليبي يتعهد بوضع خطط لحل الجماعات المسلحة

قال وزير العدل الليبي، صلاح الميرغني، إن الحكومة الليبية تعد خططا لحل الميليشيات التي تعج بالعاصمة بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وجاءت تصريحات الوزير الليبي في الوقت الذي تحتل فيه مجموعة أسلحة وزارة الداخلية الليبية لليوم الثاني على التوالي، ولم يعط الوزير الليبي المزيد من التفاصيل حول كيفية حل هذه الميليشيات التي باتت تشكل مشكلة أمنية في البلاد.

‭‭‭‬‬‬وقال الوزير في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون أمس الأربعاء إن الحكومة شكلت لجنة لوضع آليات لتفكيك المجموعات المسلحة بدون تفرقة، وبغض النظر عن ماهيتها أو المناطق التي تنتمي إليها.

وأضاف أنه في النهاية لن يكون هناك سوى جيش وشرطة وطنية.



وما زالت قوات الأمن تكافح للسيطرة على الميليشيات التي قاتلت القذافي وتريد الآن الاحتفاظ بالنفوذ الذي حظيت به إبان الثورة.

وقال الميرغني إن احتلال وزارة الداخلية ليس مقبولا، وإنه تم تشكيل لجنة أخرى من ثلاثة وزراء لإيجاد سبل لحل الأزمة.

