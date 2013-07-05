إصابة قائد "برقة" الليبية في محاولة اغتيال من مجهولين

استهدف "هجوم مسلح" من مجهولين في أحد أحياء مدينة بنغازي قائد المنطقة الشرقية في جيش برقة العقيد حامد الحاسي واثنين من حراسه، بحسب ما أفاد به مراسل قناة "العربية" في ليبيا.

وأصيب قائد المجلس العسكري في برقة (الجناح العسكري لأنصار الفيدرالية في شرق ليبيا) خلال محاولة الاغتيال، فيما لقي حارساه مصرعهما، وفقاً لما أعلن عنه مسؤول أمني في المدينة لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.

من جهته، قال محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات الأمن في بنغازي إن اثنين من مرافقي رئيس مجلس برقة العسكري قتلا في الهجوم الذي شنته "مجموعة مجهولة".

وكان "مجلس برقة" المؤيد للفيدرالية، أعلن في الأول من يونيو/حزيران، الحكم الذاتي لبرقة "في إطار الدولة الليبية"، لكن من دون أن يتخذ أية إجراءات ملموسة.

وأشار الحجازي إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة العقيد الحاسي بطلق ناري في البطن، نُقل على إثره إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف المتحدث الأمني أن الهجوم أدى إلى وفاة اثنين من حراس الحاسي على الفور.