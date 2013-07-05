تحالف ليبي يعلق عضويته بالمؤتمر الوطني لإضاعته الوقت

قرر تحالف القوى الوطنية تعليق عضويته في المؤتمر في تصعيد غير مسبوق في ظل الأوضاع الراهنة، التي تمر بها البلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بعد سقوط نظام القذافي.

وعقدت اللجنة العليا لتحالف القوى الوطنية اجتماعا طارئا، وبعد التشاور مع أعضاء التحالف في كل من المؤتمر والحكومة، قررت اللجنة تعليق عضوية التحالف داخل المؤتمر الوطني العام إلا فيما يخص أعمال الإعداد لقانون لجنة انتخاب كتابة الدستور.

وأقر التحالف في الاجتماع الطارئ بأن المؤتمر الوطني أضاع الكثير من الوقت في مناقشة قضايا ثانوية وانصرف عن أهدافه الرئيسية.

مواطنون اعتبروا من جهتهم أن هناك تقصيراً كبيراً في أداء عمل المؤتمر الوطني وانحرافه عن خريطة الطريق المرسومة له في الإعلان الدستوري، والذي ينص على انتخاب حكومة مؤقتة وصياغة الدستور الليبي الجديد، حيث اعتبروا أنهم لم يعطوا المواطنين فرصة لتقديم واجبهم لا بصفة شرعية ولا تنفيذية.

البعض اعتبر أن الحلول لمشاكل البلاد تعتمد أساس الجلوس إلى طاولة الحوار، لكن يرى بعض قياديي تحالف القوى أن المؤتمر تحول إلى منعطف خطير جدا، مشدداً على أن كل القوى السياسية بحاجة لأن تتحالف وتجتمع حتى لا يحصل ما حصل في مصر، وإلا فإن الشعب سينزل إلى الشارع متظاهرا مرة أخرى.

يذكر أن المؤتمر الوطني الليبي تشكل بعد أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو خمسين عاما، ومن المرجح أن يمدد ولايته نظرا لأن البلاد ما زالت بعيدة عن إجراء انتخابات، إلا أن كثيرين يعتبرون المؤتمر جزءا من المشكلة حتى الآن وليس الحل.