نجاة دبلوماسي فرنسي من هجوم مسلح على سيارته في بنغازي

نجا قنصل فرنسا الفخري جان دوفريش في مدينة بنغازي شرق ليبيا من هجوم مسلح على سيارته دون إصابته بأذى في أحدث هجوم يستهدف أجانب في المدينة، وفق ما أفاد به مسؤولون اليوم الجمعة.

ووقع الهجوم مساء أمس الخميس عندما كان جان دوفريش في طريقه إلى مسكنه مع زوجته.

وقال محمد الحجازي، المتحدث باسم غرفة عمليات الأمن في بنغازي، إن القنصل كان يقود سيارته في طريق العودة إلى منزله عندما تعرّض لإطلاق النار.

وأضاف أنهما كانا قريبين من مركز بنغازي الطبي لحظة وقوع الحادث، وأنهما ذهبا إلى المركز وبقيا هناك حتى وصلت قوة حماية ثم سافرا إلى تونس.

وقال مصدر مطلع إن المسلحين أطلقوا عدة رصاصات على السيارة، وإن دوفريش نجا "بمعجزة".

وكان هجوم بسيارة ملغومة استهدف السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان، ما أسفر عن إصابة حارسين فرنسيين.