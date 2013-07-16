4 هجمات متتالية على سيارات للشرطة الليبية.. ولا ضحايا

تعرّضت أربع سيارات تابعة للشرطة العسكرية الليبية، الثلاثاء، لهجمات بمتفجرات في طرابلس من دون وقوع ضحايا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة عبدالسلام صبري الشريف.

وأظهرت صور نشرتها شرطة طرابلس أن الانفجارات لم تكن قوية ما جعل الأضرار في السيارات محدودة.

وقال الشريف في مؤتمر صحافي إن "أربعة انفجارات متتالية هزت صباح الثلاثاء في الساعة 8:15 (6:15 توقيت غرينتش) في مدينة الزهور على طريق المطار مستهدفة سيارة للشرطة العسكرية وثلاث سيارات مدنية أخرى يملكها عناصر في الشرطة العسكرية".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تظهر أن العبوات الناسفة تم تفجيرها من بعد وأسفرت فقط عن أضرار مادية في السيارات"، معتبراً أن "هذا العمل الإجرامي ينافي القانون والأخلاق ومبادئ الإسلام".