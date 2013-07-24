هجوم صاروخي في العاصمة الليبية قرب بناية تضم سفارات

أصابت قذيفة صاروخية بناية سكنية قرب مبنى إداري يضم عدة سفارات أجنبية وفندقا في العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء، حسب ما أكده شهود عيان ومصدر أمني لوكالة "رويترز".

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين في الحادث. ومن جهته قال مراسل لـ"رويترز" في موقع الحادث إن الهجوم تسبب في تفحم شرفة وإحداث فجوة كبيرة بها. ووقع الانفجار بعد الظهر بعد انتهاء العمل في كثير من المكاتب، حسب مواعيد شهر رمضان.

وأوضح مصدر أمني أن القذيفة أطلقت من سيارة تحولت هي نفسها إلى كتلة من اللهب. ولم يستبعد المصدر الأمني أن الصاروخ كان يستهدف فندقا كبيرا يرتاده رجال الأعمال الأجانب وأخطأ هدفه.

ووقع الانفجار في ساحة ركن السيارات الخاصة بمجمع سكني مجاور لمجمع أبراج طرابلس الذي يضم سفارتي بريطانيا وكندا ومكاتب عدة شركات طيران أجنبية وشركات أخرى. وكان الانفجار قريبا من فندق كورنثيا وهو فندق كبير يرتاده رجال الأعمال الأجانب.

وشهدت ليبيا في الأشهر الأخيرة موجة تفجيرات تستهدف هيئات ديبلوماسية، حيث تم تفجير السفارة الفرنسية بطرابلس في أبريل/نيسان الماضي. كما قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في مدينة بنغازي بشرق البلاد في سبتمبر/أيلول 2012.