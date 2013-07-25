إطلاق قذيفة "آر بي جي" على سفارة الإمارات بليبيا

تعرضت سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس لعمل إرهابي صباح الخميس 25 يوليو/تموز وذلك بإطلاق قذيفة "آر بي جي" على مبنى السفارة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بيان وزارة الخارجية.

وأكد فارس محمد المزروعي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، أن أعضاء البعثة وموظفي السفارة لم يتعرضوا لأي أذى، حيث قامت السفارة بالتواصل مع الجهات المعنية في ليبيا للتحقيق في الحادثة لمعرفة المتسببين بإطلاق النار على السفارة.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بطرابلس بأن السفير الإماراتي السيد محمد بن سعيد الكتبي موجود خارج ليبيا منذ بداية شهر رمضان.

وأضاف أن الخسائر مادية فقط في واجهة المبنى، حيث تم إطلاق قذيفتين من سيارة، ولم يتم إلقاء القبض على أحد نتيجة هروب المنفذين بسرعة.

وأشار إلى أنه فور الحادث تم تطويق المكان والتحقيق في هذا العمل الذي اعتبرته وزارة الداخلية الليبية عملاً إرهابياً ضد دولة شقيقة وصديقة.

الجدير بالذكر أن هذا الاستهداف ليس الأول، خاصة مع تصريح وزير الداخلية الليبية العقيد محمد الشيخ بالأمس عن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ على فندق كورونثيا، حيث مقر السفارة والبعثية القطرية في طرابلس.

كما تأتي هذه الأحداث في ظل تدهور أمني كبير صاحبته موجة من الاغتيالات السياسية والعسكرية في بنغازي وطرابلس خلال الأيام الماضية.