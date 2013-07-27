محتجون يهاجمون مكاتب الإخوان المسلمين في طرابلس وبنغازي

هاجم محتجون مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ومقرا لائتلاف ليبرالي اليوم السبت، بعد أن تحولت الاحتجاجات على عمليات اغتيال في بنغازي إلى أعمال عنف، حسب ما أكده شهود عيان لوكالة "رويترز".

ونزل المئات إلى الشوارع ليلا لإدانة اغتيال عبدالسلام المسماري النشط السياسي البارز الذي قتل أمس عند مغادرته المسجد بعد صلاة الجمعة. كما قتل مسؤولان عسكريان أيضا في بنغازي أمس الجمعة.

وقال رامي الشهيبي من سكان بنغازي إن المحتجين أضرموا النار في مبنيين أحدهما تابع للإخوان المسلمين والآخر لحزب العدالة والبناء.

وفي طرابلس قال مراسل لـ"رويترز" في الموقع إن المواطنين احتشدوا في ميدان الشهداء وأعلنوا تضامنهم مع بنغازي.

وفي وقت لاحق هاجم مجموعة من الشبان مكاتب حزب العدالة والبناء في العاصمة الليبية وحطموا نوافذها وألقوا الوثائق الموجودة بداخلها في الشوارع.

ومن جهته أكد شاهد أن المتظاهرين نهبوا مقر تحالف القوى الوطنية الليبرالي أكبر أحزاب المؤتمر الوطني.

يذكر أن المسماري كان معارضا للإخوان المسلمين وكثيرا ما ظهر على شاشات التلفزيون يعارض وجود الميليشيات المسلحة في شوارع ليبيا.