ضبط حوالي 100 من الفارين من سجن بنغازي في ليبيا

أكد مسؤول أمني ليبي، الأحد، أنه تم ضبط نحو 100 سجين من بين ما يزيد على 1000 هربوا في أعمال شغب شهدها سجن بمدينة بنغازي في شرق ليبيا.

وكان نحو 1117 سجيناً قد فرُّوا أمس السبت من سجن الكويفية على مشارف مدينة بنغازي مهد انتفاضة عام 2011 التي باتت حالياً بؤرة لأعمال العنف. وأوضح مسؤولون أن السجن تعرّض لهجوم من الخارج إلى جانب أعمال شغب في الداخل.

وأوضح محمد الشريف، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي، أن بعض السجناء سلّموا أنفسهم فيما ألقي القبض على آخرين.

وأوضح المسؤول أنه ألقي القبض على 30 من الفارين في مدينة المرج (شرق ليبيا) وسبعة بمدينة أجدابيا (شرق). وأكد الشريف لوكالة "رويترز" أن السجن عاد إلى العمل اعتباراً من صباح اليوم.