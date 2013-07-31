إصابة ضابط في الشرطة بانفجار عبوة في بنغازي

أصيب ضابط صف سابق في الشرطة الليبية مساء الثلاثاء بانفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة بنغازي في شرق البلاد، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ابن الشرطي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة ضابط الصف أحمد البرناوي التي انفجرت به في منطقة السلماني الشرقي وسط مدينة بنغازي، ما تسبب بإصابته هو وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بجروح بالغة، نقلا على إثرها للمستشفى".

وأضاف أن البرناوي "كان قد انضم إلى قوات حماية ثورة 17 شباط/فبراير، وهي أول قوة أمنية تم تشكيلها عقب اندلاع الثورة من خلال المجلس الوطني الانتقالي".

ويستمر في مدينة بنغازي، وهي ثاني أكبر المدن الليبية ومهد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في العام 2011، مسلسل التفجيرات والاغتيالات، وشهدت المدينة ليل الاثنين ثلاثة انفجارات استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين، وأدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة.

وشهدت المدينة الأحد انفجارين استهدفا مؤسسات قضائية، وأسفرا عن جرح 43 شخصا، وفقا لوزارة الصحة. كما شهدت الأسبوع الماضي اغتيال ضباط في الجيش والشرطة وناشط سياسي، وفرار 1200 سجين من سجن المدينة المركزي.