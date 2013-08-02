5 جرحى في انفجار استهدف مفوضية للشرطة في بنغازي

استهدفت عبوة ناسفة، الجمعة، مفوضية للشرطة في بنغازي شرق ليبيا، فسقط خمسة جرحى. وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في المدينة، العقيد محمد الحجازي "انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة خلف مفوضية شرطة رأس عبيد في حي سيدي حسين ببنغازي، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة، هم عنصر في الشرطة وأربعة أشخاص من الجوار".

وأضاف أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في المبنى وفي المنازل المجاورة.

ومنذ أشهر، تشهد بنغازي مهد الثورة الليبية، انفجارات واعتداءات وهجمات على الأجهزة الأمنية، تكشف عجز السلطات عن إنشاء قوات أمن فعالة.

وقد تكثفت أعمال العنف هذه في الفترة الأخيرة مع اغتيال المحامي والناشط السياسي عبدالسلام المسماري في 27 تموز/يوليو في بنغازي، وعدد من ضباط الشرطة والجيش، وعادة ما تنسب هذه الهجمات إلى إسلاميين متطرفين منتشرين في المنطقة الشرقية من البلاد.