محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الأركان الليبي السابق

أصيب رئيس الأركان الليبي السابق اللواء سالم أقنيدي بجروح بسيطة مساء الأحد إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بالرصاص، بينما كان في سيارته عائدا إلى منزله في طرابلس، كما أعلن الجيش الليبي.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية، إن "مسلحين أطلقوا أعيرة نارية على اللواء سالم أقنيدي في منطقة المعمورة غرب طرابلس، عندما كان راجعا من مقر عمله إلى بيته".

وأضافت رئاسة الأركان أنها تستنكر "محاولة الاغتيال التي تعرض لها" اللواء أقنيدي، والتي "أصيب على إثرها بطلق ناري في رجله اليمنى ونقل إلى مستشفى الزاوية (50 كلم غرب العاصمة) لتلقي العلاج".

ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان تأكيدها أن إصابة اللواء سالم أقنيدي "كانت بسيطة وقد غادر المستشفى في وقت سابق من مساء أمس الأحد بعد تلقيه العلاج".

وفي 29 يوليو/تموز عين المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، العقيد الركن عبدالسلام جادالله الصالحين رئيسا لهيئة أركان الجيش الليبي خلفا ليوسف المنقوش الذي استقال في بداية يونيو/حزيران على خلفية تصاعد وتيرة أعمال العنف. وحل الصالحين في هذا المنصب محل اللواء الركن يوسف المنقوش الذي استقال في التاسع من يونيو غداة أعمال عنف دامية في بنغازي.

وتجهد السلطات الليبية في بناء جيش وشرطة محترفين وهي تدعو بانتظام مسلحي الميليشيات إلى التزام النظام بعدما تحول هؤلاء "الثوار" السابقون من أبطال أسقطوا نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 إلى مصدر لغالبية لمشاكل الأمنية التي يعاني منها البلد.