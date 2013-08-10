عصابة تفتح النار في طرابلس وتقتل شخصاً وتجرح آخرين

قتل شخص وجرح اثنان آخران بعد أن أطلق مسلحون النار على جموع مساء الجمعة في حديقة بالعاصمة الليبية طرابلس، حسب ما أعلن مصدر أمني.

وأوضحت قيادة الأمن في طرابلس على صفحتها الإلكترونية أن "عصابة خارجة على القانون فتحت النار عشوائياً في حديقة بشارع عمر المختار بطرابلس، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص بينهم امرأة أصيبت بجروح خطيرة وقضت متأثرة بجروحها لدى وصولها إلى المستشفى".

وأضافت الشرطة أن "ستة أشخاص آخرين جرحوا خلال تدافع الجموع" إثر الحادث.

ومن جهته، قال شاهد العيان لوكالة فرانس برس: "بعد شجار في الحديقة بين شبان وعناصر من قوات الأمن، فتحت مجموعة من المسلحين النار وقتلت ثلاثة أشخاص".

وتابع الشاهد شارحاً أن: "المهاجمين اجتازوا جدار مدخل الحديقة الواقعة في شارع عمر المختار بوسط العاصمة وفتحوا النار عشوائيا على الجموع"، الذين كانوا بأعداد كبيرة في اليوم الثاني من عيد الفطر".

