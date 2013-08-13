تأجيل محاكمة قذاف الدم بتهمة التعدي على الأمن

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية، بتهمتي الشروع في قتل ضابطي شرطة لجلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لسماع أقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة تصويب سلاحه الناري في وجه كل من مصطفى محمود عبدالمطلب وجمال حسين محمد عمداً، والشروع في قتلهما في 19 مارس/آذار 2013، بقصد قتلهما وإطلاق النار نحوهما، إلا أنه لم يصب الهدف بسبب انحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجني عليه الثاني.

كما وجهت له النيابة تهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة ومقاومة السلطات ومنعهم من أداء وظيفتهم في القبض عليه.