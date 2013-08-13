نجاة عقيد بالجيش الليبي من محاولة اغتيال في بنغازي

نجا عقيد في الجيش الليبي من محاولة اغتيال في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، الثلاثاء، بعد عثوره على عبوة ناسفة زرعت في سيارته أمام منزله، بحسب مسؤول أمني.

وقال المتحدث العسكري، العقيد عبدالله الزايدي، إن العقيد جلال العرفي عثر على العبوة الناسفة وفر بعيداً عن العربة لحظة انفجار القنبلة.

وأضاف أن العرفي "أصيب بجروح في قدمه وخضع لجراحة في مستشفى في بنغازي"، مضيفاً أنه تعرض "لمحاولة اغتيال".

وتشهد بنغازي، التي انطلقت منها الانتفاضة الشعبية ضد الراحل معمر القذافي في 2011، سلسلة من عمليات قتل الجنود والشرطة الذين عملوا في النظام السابق، وفي الأيام الأخيرة تعرضت وسائل إعلام وصحافيون في ليبيا في الأشهر الأخيرة لهجمات وحوادث خطف من قبل ميليشيات مسلحة ليبية.