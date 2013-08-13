نجاة مديرة تليفزيون خاص من محاولة اغتيال في بنغازي

نجت مديرة مكتب قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية الخاصة من محاولة اغتيال أمس الاثنين في بنغازي بشرق ليبيا بعدما أطلق مجهولون عيارات نارية عدة باتجاهها، بحسب ما أعلن مصدر في القناة لوكالة "فرانس برس".



وشرح الصحافي رجب محمد ايبلبلو أن "خديجه العمامي، مديرة مكتب بنغازي في قناة "ليبيا الأحرار" تعرضت لعيارات نارية عدة وهي داخل سيارتها في طريقها الى مكتبها".

وأضاف أن "مجهولين أطلقوا عيارات نارية غزيرة باتجاه خديجه العمامي التي نجت بأعجوبة من محاولة اغتيال". وأوضح أن العمامي، وبعدما نجت من الاعتداء تلقت ثلاثة تهديدات هاتفية بالقتل.



وجاءت محاولة الاغتيال هذه بعد ثلاثة أيام من اغتيال عز الدين قوصاد، وهو مذيع برامج في قناة "ليبيا الحرة" الخاصة حيث أردى مجهولون المذيع بالرصاص في بنغازي.



