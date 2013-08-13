ليبيا.. 14 ألف سجين فروا منذ سقوط نظام القذافي

كشف وزير الداخلية الليبي محمد الشيخ الاثنين أن 14 ألف سجين فروا من سجون مختلفة في البلاد منذ الثورة على نظام معمر القذافي في 2011 لا يزالون طليقين، معتبرا أن هذا الأمر يفاقم انعدام الأمن في ليبيا.

وقال الشيخ خلال لقائه الاثنين مديري الإدارات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارته إن "هناك ما لا يقل عن 14 ألف سجين سابق محكومين بأحكام قضائية لا زالوا يتمتعون بحرية كاملة". وأضاف الشيخ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية "هذا جزء من المشكلة التي تعاني منها ليبيا".

كما لفت الى أن "وزارة الداخلية تسعى بالتنسيق مع وزارة العدل لإعادة هؤلاء المحكومين الى السجن لاستكمال محكومياتهم".

ولا تزال السجون الليبية تشهد عمليات فرار لعدد كبير من السجناء بسبب عجز السلطات الجديدة عن تشكيل جيش وشرطة يستطيعان فرض الأمن في مراكز الاعتقال. وفي 26 تموز/يوليو الفائت، نجح أكثر من 1200 سجين في الفرار من سجن في بنغازي.

