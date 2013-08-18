رئيس وزراء ليبيا يقبل استقالة وزير الداخلية

أفاد مراسل "العربية" في ليبيا بأن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قبل استقالة وزير الداخلية محمد الشيخ وكلف نائبه الصديق عبدالكريم بتولي مهام الوزارة.

وقال نائب في البرلمان الليبي إن وزير الداخلية محمد خليفة الشيخ قدم استقالته، الأحد، احتجاجاً على ما اعتبره تدخلاً في عمله من رئيس الوزراء والبرلمان.

وتعرضت الوزارة لضغوط متزايدة للتصدي للعنف المستمر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011. وما زالت ليبيا تعجّ بالأسلحة والميليشيات التي تشتبك مع قوات الأمن.

وقال الشريف الوافي، عضو المؤتمر الوطني العام، لرويترز إن الشيخ وهو عقيد شرطة سابق في طرابلس قدم استقالته.

وأضاف أن الوزير المستقيل لم يكن على تفاهم مع رئيس الوزراء، ولم يكن له تفويض كافٍ لتنفيذ مهام عمله.

وتابع أن الشيخ شكا أيضاً من تدخل بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في عمله. ولم يوضح بالتفصيل طبيعة العمل الذي جرى التدخل فيه.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء علي زيدان إن رئيس الوزراء قبل الاستقالة وعيّن أحد نوابه الصديق عبدالكريم عبدالرحمن كريم لشغل المنصب لحين تعيين وزير جديد للداخلية. وكان الشيخ تولى وزارة الداخلية في مايو/أيار عقب استقالة الوزير السابق عاشور شوايل.

وقال شهود عيان إن انفجار قنبلة أمس السبت ألحق ضرراً بواجهة القنصلية المصرية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا وأصيب حارس أمن.

وقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين في بنغازي العام الماضي بعد أن هاجم مسلحون القنصلية الأميركية خلال احتجاج لحشود غاضبة بسبب فيلم مسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أنتج في الولايات المتحدة.