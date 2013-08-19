اغتيال قاضٍ سابق بالرصاص في بنغازي بليبيا

قتل مجهولون قاضياً سابقاً بالرصاص، الاثنين، في بنغازي (شرق ليبيا) لدى خروجه من المسجد، كما ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال العقيد عبدالله الزايدي إن "فتحي الخفيفي، وهو قاضٍ سابق، قُتل بالرصاص لدى خروجه من المسجد في بنغازي فجر الاثنين".

وأكد أن الضحية (79 سنة) "أصيب برصاصة في الرأس أطلقها مجهولون يركبون سيارة"، موضحاً أن "دوافع الجريمة قد تكون مرتبطة بكونه كان قاضياً".

وأضاف أن "مرتكبي الجريمة لهم سوابق عدلية وأدانهم القاضي الخفيفي"، مذكراً بأن "أكثر من 14 ألف معتقل فرّوا من السجون بعد الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وفرّ منهم 1200 مؤخراً من سجن في بنغازي".

وذكر مصدر طبي لفرانس برس أن "فتحي الخفيفي أصيب برصاصة قناص وقُتل على الفور، حسب الفحوصات الأولى".

وتشهد بنغازي، مهد الثورة الليبية، منذ عدة أشهر انفجارات واعتداءات وهجمات تستهدف قضاة وعسكريين وشرطيين خدموا في عهد نظام معمر القذافي. ولم تفلح السلطات الانتقالية في استتباب النظام وتشكيل شرطة وجيش مهنيين.