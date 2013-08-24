ليبيا: اغتيال عقيد في الجيش بعد خروجه من صلاة الجمعة

اغتيل عقيد في الجيش الليبي بالرصاص الجمعة في بنغازي شرق البلاد بعد خروجه من مسجد، كما صرح مصدر أمني لوكالة فرانس برس.



وصرح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "العقيد مصطفى عقيلة قتل برصاص مجهولين في سيارة ذات زجاج داكن".



وأضاف أن "الهجوم وقع بعد خروج القتيل من مسجد في منطقة الحدائق في بنغازي بعد صلاة الجمعة".



وشهدت بنغازي مهد ثورة 2011 ضد نظام معمر القذافي سلسلة اغتيالات استهدفت ضباطا في الجيش والشرطة خدموا في النظام السابق.



وفي مطلع آب/اغسطس، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "تفاقم الاغتيالات السياسية في ليبيا كلف 15 شخصا حياتهم من دون أي محاسبة".



ونددت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا في نيويورك بأنه لم يتم توقيف أي مشتبه به في اغتيالات الناشطين السياسيين والقضاة وعناصر قوى الأمن وحفظ النظام".

ولم توفر الاغتيالات الصحافيين على غرار مراسل التلفزيون عز الدين قصاد في بنغازي في 9 آب/اغسطس. وغالبا ما تستعين السلطات بثوار سابقين للحفاظ على النظام والأمن نظرا إلى عجزها عن تشكيل جيش وقوة شرطة، ولكن بلا جدوى.